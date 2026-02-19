Прокуратура начала проверку школы Александровска после нападения ученика с ножом

Прокуратура Александровска Пермского края организовала проверку местной школы после нападения ученика на одноклассника. Губернатор Дмитрий Махонин ранее сообщил, что семиклассник тяжело ранил ножом своего сверстника.

В школу выехал прокурор Александровска Андрей Малкин. Надзорное ведомство планирует проверить условия обучения в учреждении, а также исполнение законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних.

Данных о состоянии пострадавшего школьника нет. Губернатор указывал, что его эвакуируют в Березники, а из Перми направят санавиацию с анестезиологом и торакальным хирургом. О судьбе нападавшего, его мотивах информации нет.