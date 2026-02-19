Напавший на школьника семиклассник не достиг возраста уголовной ответственности

По данным «Ъ-Прикамье», школьнику, напавшему на сверстника в Александровске, меньше четырнадцати лет. Таким образом, он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности за покушение на убийство. Сейчас с нападавшим работают сотрудники правоохранительных органов, решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Также силовики намерены дать правовую оценку действиям или бездействию лиц, ответственных за охраны школы.

Напомним, сегодня в школе №1 Александровска семиклассник ударил ножом сверстника. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Нападавший был остановлен учителями, которые отобрали у него оружие и оказали первую помощь раненому.