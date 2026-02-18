Начавшиеся в Женеве консультации между Россией и Украиной при посредничестве США и Швейцарии пока не принесли видимого результата. По мнению обозревателей, стороны твердо стоят на своих позициях, что ставит под вопрос продвижение к мирному соглашению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российская делегация на переговорах в Женеве

Фото: Press service of the National Security and Defence Council of Ukraine / Handout / Reuters Российская делегация на переговорах в Женеве

The Washington Post (Вашингтон, США) Россия выдвигает требования и сталкивается с давлением по мере переноса переговоров по Украине в Женеву Первый день переговоров в Швейцарии завершился без существенных изменений. Аналитики говорят, что Кремль намерен заставить Киев уступить его требованиям. Но время, похоже, уже не на стороне Москвы. По словам западных чиновников, российская экономика переживает спад, а вооруженные силы страны понесли больше потерь, чем Москва смогла восполнить за последние два месяца. Кремль также считает, что окно возможностей для достижения выгодной сделки сужается, поскольку администрация Трампа может отвлечься на приближающиеся промежуточные выборы — и, возможно, ослабнуть из-за их результатов.

«Аль-Джазира» (Доха, Катар) Ракеты летают, первый день «напряженных» мирных переговоров между Россией и Украиной завершен Российские и украинские официальные лица провели третий раунд мирных переговоров при посредничестве США в Швейцарии, когда до четырехлетней годовщины кровопролитного военного конфликта остается несколько дней. После завершения первого дня переговоров российские СМИ со ссылкой на неназванный источник сообщили, что переговоры были «напряженными», длились шесть часов и проходили в различных двусторонних и трехсторонних форматах. Перед началом переговоров Украина обвинила Россию в подрыве мирных усилий, заявив о запуске 29 ракет и 396 беспилотников за ночь. Россия тем временем заявила об отражении более 150 украинских беспилотников.

The Economist (Лондон, Великобритания) Возможно ли мирное соглашение? Только позже на этой неделе мы узнаем, что в реальности изменилось. Даже до смены тона стороны были далеки от соглашения. Своеобразная структура американских усилий — не единые переговоры, а несколько параллельных обсуждений — позволяет России контролировать темпы и направление. Владимир Путин сохраняет за собой право вето на американо-украинское соглашение о гарантиях безопасности, просто отказываясь от прекращения огня.

Modern Diplomacy (Пловдив, Болгария) Начался второй день переговоров между Украиной и Россией — Зеленский дает отпор Женевские переговоры иллюстрируют сложное взаимодействие внешнего давления, внутренней легитимности и переговорной стратегии в украинско-российском конфликте. Зеленскому приходится соблюдать тонкий баланс: сохранять суверенитет Украины и общественную поддержку, одновременно участвуя в дипломатических переговорах при посредничестве США под пристальным вниманием общественности. Настойчивое требование проводить вопрос любых территориальных уступок через референдум отражает внутриполитическую необходимость добиваться того, чтобы любое соглашение соответствовало национальным настроениям, подчеркивая пределы внешнего влияния.

Подготовили Алена Миклашевская, Евгений Хвостик