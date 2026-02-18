Песков подтвердил слова о сложных переговорах в Женеве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры России, Украины и США в Женеве по урегулированию украинского конфликта были сложными. Он сослался на комментарий главы российской делегации Владимира Мединского, который описал встречи как «тяжелые, но деловые».

«Если вы прочитали сказанное Мединским, можно сказать, что сложные переговоры»,— сказал господин Песков. Журналисты обратили внимание, что переговоры в среду длились на четыре часа меньше, чем во вторник. Они спросили у господина Пескова, говорит ли это о том, что стороны не смогли добиться прогресса. На этот вопрос Дмитрий Песков ответил отрицательно.

«Сейчас они прилетят, и будут итоги... Сразу при первой возможности будет доклад президенту»,— сказал господин Песков. При этом он не прокомментировал результаты контактов и настрой украинской делегации.

Переговоры продолжались в Женеве два дня — 17 и 18 февраля. Представители трех стран обсуждали территориальные, энергетические и гуманитарные вопросы, а также аспекты безопасности. Следующий раунд состоится в ближайшее время, заверил господин Мединский. Источники Axios рассказали, что из-за позиции главы российской делегации переговорщики зашли в тупик.

