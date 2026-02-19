Тимур Иванов хочет послужить

Как стало известно “Ъ”, бывший замминистра обороны Тимур Иванов решил через суд добиваться отправки на СВО. Он утверждает, что еще в ноябре прошлого года направил соответствующее заявление и до сих пор не получил ответа. В иске, поданном в Мещанский суд Москвы, он просит признать бездействие ответчиков, в числе которых Минобороны и столичный военный комиссариат, и обязать их заключить с ним контракт. Это уже вторая попытка господина Иванова попасть на СВО — ранее ему в этом было отказано.

Административный иск 50-летний Тимур Иванов подал в суд по месту нахождения Военного комиссариата Москвы. Ответчиками по нему также являются Минобороны России и Единый пункт отбора на контрактную службу, расположенный на улице Яблочкова.

В иске господин Иванов указал, что «желая исполнить свою обязанность по защите Родины, установленную Конституцией РФ, он отправил по почте заявление в Единый пункт отбора на военную службу о желании заключить контракт для участия в СВО «на любой воинской должности». Его обращение, как указал истец, согласно данным «Почты России», было получено адресатом еще 3 ноября 2025 года.

Однако до сих пор, по данным господина Иванова, он никакого ответа на него не получил. Истец отметил, что по закону его заявление должны были рассмотреть в течение 30 дней с момента регистрации.

Подчеркивая, что у военных отсутствуют основания для отказа заключить с ним контракт, истец просит признать незаконным бездействие ответчиков, обязав их оформить с ним отношения для направления в зону СВО.

Напомним, что первый раз попасть на боевые действия из СИЗО «Лефортово» господин Иванов пытался в июле 2025 года, рассчитывая при этом занять должность, соответствующую его воинскому званию майор. Спустя три месяца, в октябре, он получил отказ, в котором говорилось, что в «группировке “Запад” отсутствуют должности по его воинской специальности». В ноябре бывший замминистра обороны подал повторное заявление, выразив готовность служить на любой должности и в любом звании.

1 июля 2025 года Мосгорсуд приговорил Тимура Иванова к 13 годам 6 месяцам и штрафу в 100 млн руб. за растрату более 4 млрд руб. при закупке паромов для Крымской переправы и средств банка «Интеркоммерц», а также отмывание части похищенного (ст. 160 и ст. 174.1 УК РФ). Сейчас он знакомится с материалами второго уголовного дела — о получении взяток на общую сумму более 1,3 млрд руб., легализации преступных доходов, а также незаконном обороте оружия (ч. 6 ст. 290, ст. 174.1, ст. 222 и ст. 223 УК РФ).

Адвокат Денис Балуев напомнил “Ъ”, что на СВО не могут попасть обвиняемые или осужденные за терроризм и экстремизм, все виды половых преступлений, а также против основ конституционного строя и безопасности государства. «Поскольку такие преступления нашему подзащитному не вменяются, я не вижу формального препятствия для заключения с ним контракта»,— сказал он.

Защитник добавил, что по закону в заключении контракта в период частичной мобилизации также может быть отказано по состоянию здоровья или в связи с наступлением предельного возраста — 65 лет.

«По возрасту он точно проходит, видимых заболеваний, которые препятствуют его зачислению в войска, также нет»,— сказал господин Балуев, добавив, впрочем, что его подзащитного должна осмотреть военно-врачебная комиссия, а также он должен пройти психологический отбор.

Защитник отметил, что, подавая заявление об участии в СВО, господин Иванов исходил из того, что «все основные решения» в отношении него уже состоялись. «Ему назначено 13 лет колонии общего режима, и даже на фоне предстоящего приговора он имеет внушительный срок. Также у него все изъяли по антикоррупционному иску,— напомнил защитник.— Очевидно, что он и дальше будет находиться в заключении без шанса восстановить свое доброе имя. Поэтому он принял решение послужить Родине. Пусть это пафосно звучит, но это его слова».

Напомним, что 5 декабря Пресненский суд Москвы по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его родных на сумму 1,2 млрд руб. Позже Мосгорсуд вернул ему дом с землей в подмосковном коттеджном поселке «Раздоры-2», взятый в ипотеку.

Мария Локотецкая