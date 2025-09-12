Тимуру Иванову сложили взятки

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование второго уголовного дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. 12 сентября ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Как стало известно “Ъ”, теперь следствие инкриминирует господину Иванову три эпизода взяток на общую сумму более 1,3 млрд руб. (в виде строительных работ, невозвратного кредита и возведения бани), легализацию преступных доходов, незаконное хранение и переделку оружия. По данным “Ъ”, вину ни по одному из эпизодов экс-чиновник не признал, в частности выдвинув версию о том, что выступал соинвестором строительных объектов.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов

Обвинение в окончательной редакции господину Иванову следователи СКР предъявили 12 сентября, через три дня после того, как Первый апелляционный суд оставил ему в силе 13-летний срок по предыдущему делу — о растрате при закупке паромов для Крымской переправы и выводе средств из банка «Интеркоммерц» на общую сумму свыше 4 млрд руб.

Нынешнее дело было возбуждено даже раньше того, по которому уже вынесен приговор. Именно в рамках него занимавший с 2016 года должность замминистра обороны Тимур Иванов 24 апреля 2024 года был арестован Басманным судом Москвы. Изначально бывшему замминистра вместе с его доверенным лицом, бизнесменом Сергеем Бородиным, инкриминировали получение одной взятки на сумму не менее 1,185 млрд руб. в 2018–2023 годах от Александра Фомина, соучредителя компании «Олимпситистрой» (одного из крупнейших подрядчиков военного ведомства). Последний также являлся бенефициаром компании «Оборонспецстрой».

Следствие выяснило, что компании господина Фомина оплатили на сумму не менее 390 млн руб. товары, работы и услуги, связанные с реставрацией здания городской усадьбы С. Волконской — А. К. фон Мекка XІХ–XХ веков, которое расположено в Москве в Чистом переулке напротив резиденции патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Оно находится в собственности ООО «Дворянское гнездо», фактическим руководителем которого был Сергей Бородин.

Кроме того, силами «Олимпситистроя» и «Оборонспецстроя» были выполнены работы на сумму не менее 795 млн руб. по строительству усадьбы «Панкратово» в Тверской области, принадлежащей ООО «Волжский берег», бенефициарами которого также были господа Иванов и Бородин.

В обмен на это компании господина Фомина на выгодных условиях заключили с военным ведомством контракты на выполнение подрядных и субподрядных работ на трех крупных объектах: в Кемеровском президентском училище на сумму 2,4 млрд руб., Тверском суворовском военном училище (4,1 млрд руб.) и Омском кадетском военном корпусе (6,7 млрд руб.).

Сергея Бородина и Александра Фомина также арестовали. Господам Иванову и Бородину вменили получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а господину Фомину — дачу взятки (ст. 291 УК РФ). Позже господа Бородин и Фомин не только признали вину, но и сообщили о новых эпизодах коррупции.

Благодаря этому дело Тимура Иванова и пополнилось еще двумя коррупционными эпизодами, официальное обвинение по которым ему предъявили лишь 12 сентября. Так, экс-министру инкриминировали получение взятки в размере 152 млн руб.

Большую часть этой суммы составил заем, который в 2022 году компания Александра Фомина ООО «Проопт» предоставила агрокомплексу «Русское село», соучредителем которого выступал Сергей Бородин. Данное предприятие занималось поставками на российские прилавки консервированных овощей и томатной пасты. В сумму взятки следствие также включило вклад в имущество «Русского села» на сумму 10 млн руб. и 30 млн руб. в виде взноса в уставный капитал, которые внесли соучредители агрокомплекса. СКР полагает, что кредит был безвозвратным. Как легализацию преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) следствие расценило перевод части полученного займа в размере 14 млн руб. в евро и покупку корнишонов у индийских поставщиков.

Третий вмененный Тимуру Иванову эпизод взятки связан с безвозмездным строительством компанией «Олимпситистрой» в 2023 году бани с котельной стоимостью 56 млн руб. рядом с домом бывшей жены господина Иванова Светланы Захаровой на Рублево-Успенском шоссе.

Также, по данным “Ъ”, господину Иванову добавили обвинение в незаконном хранении и изготовлении оружия (ст. 222 и ст. 223 УК РФ). Оно связано с найденными у него при обыске незарегистрированной копией револьвера Colt Военно-морского флота США образца 1851 года 44-го калибра, а также двумя переделанными в обрезы охотничьими девятимиллиметровыми карабинами Makarov и «Тень».

После того как господину Иванову предъявили обвинение в окончательной редакции, он коротко дал показания, заявив, что вину ни по одному из инкриминированных пунктов не признает. После этого ему объявили об окончании следственных действий.

«Тимур Иванов не может признать то, что, по его искреннему убеждению, не соответствует действительности. Даже для того, чтобы облегчить свою участь»,— заявил “Ъ” адвокат подследственного Мурад Мусаев. Защитник утверждает, что его доверитель не лоббировал интересы Александра Фомина при заключении договоров с военным ведомством. По словам адвоката, компании господина Фомина сотрудничали с Минобороны задолго до прихода туда господина Иванова и «продолжили при Иванове без всякой его помощи».

При этом защитник сообщил, что, познакомившись с Александром Фоминым, Тимур Иванов стал довольно тесно с ним общаться, после чего строитель и чиновник стали, по сути, деловыми партнерами, «но только в проектах, которые не имели к Минобороны никакого отношения». Действия чиновника, который совмещал госслужбу и участие в бизнесе, хотя и выглядят «со стороны некрасиво», однако не могут квалифицироваться как получение взяток.

Так, господин Мусаев рассказал, что особняк на Остоженке его подзащитный приобрел еще в 2012 году на заемные средства. «Еще будучи гражданским человеком, Иванов купил его, чтобы отреставрировать и продать с целью заработка»,— продолжил защитник. Он утверждает, что господин Фомин, с которым у господина Иванова сложились дружеские отношения, согласился поучаствовать в реконструкции особняка и впоследствии должен был получить свою долю прибыли «пропорционально вложенным средствам», «что подтверждается имеющимся в деле соглашением, заключенным его компанией в 2017 году».

В то время Тимур Иванов уже занимал должность замминистра.

«Можно спросить, зачем ты, будучи замминистра, участвуешь бизнес-проектах, тем более с подрядчиками подведомственных строек? Это может быть некорректно, некрасиво, может нарушать запрет для чиновников заниматься бизнесом, но не образует состава взятки»,— сказал адвокат, высказав мнение, что следствие, на его взгляд, «исказило суть отношений Иванова и Фомина».

То же, по словам господина Мусаева, относится и к проекту в Тверской области. Здесь компания Александра Фомина «Оборонспецстрой» стала участником ООО «Волжский берег» с долей 99%, а также застройщиком и подрядчиком строительства. Впоследствии эта компания должна была получить пропорциональный доход. «С пролетарской точки зрения это была порочная связь — когда компания работает на объектах Минобороны, то нечего иметь с ее руководством никаких отношений, но следствие и суд — это не какой-нибудь пролетарий, только и знающий, что слово "взятка", и должны дать спорным взаимоотношениям надлежащую правовую оценку»,— полагает господин Мусаев.

Он отметил, что по остальным эпизодам его подзащитный также не признал вину. Так, по его словам, выданный компании «Русское село» заем был процентным, исправно обслуживался и возвращался, а строительство бани «было оплачено живыми деньгами, и тому имеются все доказательства».

Комментируя обвинения в незаконном хранении и переделке оружия, другой адвокат господина Иванова Денис Балуев пояснил, что его подзащитный имел большую коллекцию в том числе старинного оружия, на которое у него имелось разрешение. «Поэтому подаренный ему револьвер он расценивал как часть этой коллекции»,— сказал адвокат. При этом, по его словам, у подзащитного вызвали недоумение найденные при обыске обрезы охотничьего оружия. «Ни приобретать их, ни переделывать Иванову просто не было смысла, поскольку в его коллекции имелись легальные единицы боевого оружия, например пистолеты Glock, один их которых был подарен министром обороны Сергеем Шойгу, а другой — экс-президентом Сирии Башаром Асадом»,— сказал господин Балуев.

Ожидается, что уже 15 сентября обвиняемый и его адвокаты начнут ознакомление с 300 томами уголовного дела. Их защитники выразили готовность «изучить максимально быстро», после чего дело направят в суд. Ожидается, что Тимура Иванова будут судить вместе с Александром Фоминым, а Сергея Бородина, очевидно, отдельно. В надежде получить более мягкое наказание, деловой партнер экс-замминистра обороны заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Поэтому в суд его дело направят первым.

Мария Локотецкая