Тимур Иванов отсидит за переправу

Первый апелляционный суд общей юрисдикции подтвердил приговор бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, осужденному на 13 лет колонии за растрату 216 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и за вывод 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его адвокатов.

Приговор Тимуру Иванову апелляционная судебная инстанция ни менять, ни отменять не стала

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Приговор Тимуру Иванову апелляционная судебная инстанция ни менять, ни отменять не стала

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Вместе с господином Ивановым приговор Мосгорсуда от 1 июля обжаловал проходивший вместе с ним по делу его бывший подчиненный, экс-глава компании «Оборонлогистика» Антон Филатов, получивший 12 лет 6 месяцев. Защита просила отменить приговор, а фигурантов оправдать. Адвокат господина Иванова Мурад Мусаев настаивал, что действия подсудимых при закупке паромов были законными, в них отсутствовал состав преступления, а никаких хищений не было вовсе. Что касается вывода средств из банка, то в этом случае адвокаты признавали факт хищений, однако вину за это возлагали на бывший топ-менеджмент «Интеркоммерца», утверждая, что господа Иванов и Филатов «даже близко к ним непричастны».

Слушания в апелляции, как и процесс в суде первой инстанции, прошли в закрытом режиме. Тройке судей потребовалось три заседания, на одном из которых господин Филатов отказался от своего адвоката. Вступившая в дело Элеонора Гафурова отказалась выступать в прениях сторон, заявив о нарушении прав подсудимого на защиту. Адвокат просила дать ей две-три недели, чтобы ознакомиться с 89 томами дела, но судьи дали ей всего час.

«За час даже невозможно прочесть приговор, изложенный на 95 страницах, не говоря уже о жалобах адвокатов и протоколе судебного заседания на тысяче листов»,— рассказал “Ъ” Мурад Мусаев.

Он отметил, что с учетом отведенного времени его коллега должна была читать по 350 листов в минуту, тратя по шесть секунд на страницу, после чего успеть подготовить свою позицию и речь в прениях сторон. Адвокат добавил, что, несмотря на нового защитника по соглашению, суд все же назначил господину Филатову адвоката от государства. Последний попытался выйти из дела, однако ему не позволили. Господин Мусаев назвал происходящее «профанацией правосудия» и заявил о планах защиты обжаловать приговор в Верховном суде.

Ранее адвокаты подсудимых связывали спешку по делу с истечением срока давности по эпизоду с паромами, который наступит в конце октября. «Ради этой самоцели — поскорее закатать Иванова в асфальт — суд поступился правилами процессуального приличия, хотя времени было предостаточно» — такое мнение высказал по окончании процесса Мурад Мусаев.

Между тем, по данным “Ъ”, близится к завершению расследование по другому делу экс-замминистра обороны, касающееся взяток на сумму свыше 1 млрд руб. По нему Тимур Иванов также вину отрицает.

Мария Локотецкая