Мединский подтвердил проведение в Женеве закрытой встречи с украинской стороной
Помощник президента России Владимир Мединский подтвердил журналистам, что провел в Женеве закрытую встречу с представителями Украины.
Владимир Мединский
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Кто именно представлял украинскую сторону на встрече, господин Мединский не уточнил. Переговоры длились два часа и прошли в гостинице InterContinental после завершения трехсторонних консультаций Москвы, Вашингтона и Киева.
Третий раунд переговоров России, Украины и США прошел 17 и 18 февраля. По словам Владимира Мединского, переговоры были тяжелыми, но деловыми. Он анонсировал новую встречу в ближайшее время.