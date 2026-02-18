ПСБ показал в имиджевой рекламной кампании новые приключения богатыря

ПСБ дал старт имиджевой рекламной кампании.

В роли богатыря, демонстрирующего недюжинную силу и здоровый альтруизм, вновь выступил актер Виктор Хориняк. На первом этапе банк запустил в эфир ролик, в котором рассказывает о секретах надёжной защиты сбережений для розничных клиентов. В нем посреди урбанистической архитектуры появляются крепость и сундуки, традиционно символизирующие сохранность сбережений. Исчезновение исторических атрибутов на протяжении сюжета показывает зрителям, что для защиты средств в современном мире необходим надёжный банк.

На втором этапе рекламной кампании в эфир выйдет ролик о возможностях, которые ПСБ открывает перед предпринимателями. В центре сюжета — классическая русская печь как символ удобства. Через аллегорию с печью показано, как клиенты ПСБ могут вести бизнес онлайн, а также открыть расчетный счет и эквайринг полностью дистанционно.

Помимо роликов, банк подготовил четыре варианта изображений с Виктором Хориняком. Масштабная рекламная кампания охватит ТВ и Интернет, включит в себя наружную рекламу, продвижение в соцсетях, вагонах метро и на экранах банкоматов ПСБ.

«В новой рекламной кампании мы показываем банк сильной страны, который отличается стабильностью, устойчивостью и при этом предлагает инновационные решения для удобного обслуживания клиентов малого и среднего бизнеса. На широкую аудиторию розничных клиентов мы транслируем сообщение, что ПСБ — максимально надежный банк для сбережений. На выстраивание этого имиджа работает образ современного русского богатыря — сильного, надежного и близкого людям», — говорит Анна Груздо, директор департамента маркетинга ПСБ.

