В Анапе ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

Власти Анапы решили ввести режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями. В пресс-службе администрации города сообщили, что экстренные и коммунальные службы готовы к оперативному реагированию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

С 18 по 20 февраля в Анапе прогнозируют усиление ветра до 24 м/с, обильные осадки и волнение моря с высотой волн до шести метров. В целях безопасности администрация курорта перевела в режим повышенной готовности отдел благоустройства и аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций. Они будут работать круглосуточно.

По данным мэрии города, энергоснабжающие компании Анапы сформировали необходимое количество мобильных бригад на случай отключения света. Планируется усилить работу спасательных служб и управляющих компаний.

Жителям и гостям Анапы рекомендовали соблюдать меры безопасности. В связи со штормовым предупреждением не следует оставлять автомобили под деревьями и вблизи рекламных щитов, с балконов необходимо убрать легкие незакрепленные конструкции.

София Моисеенко