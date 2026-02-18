В Адыгейске на благоустройство двора направили более 9 млн рублей

В Адыгейске в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ведется комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Чайковского, 1. На реализацию проекта направлено более 9 млн руб., сообщили «Ъ-Кубань» в республиканском минстрое.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На объекте выполняются строительно-монтажные работы, включая обновление покрытия двора. Также предусмотрена установка скамеек, урн и оборудования для хозяйственно-бытовых нужд жителей. В минстрое Адыгеи отметили, что комплексный подход позволит повысить безопасность и комфорт пространства.

Проект реализуется в рамках масштабной программы обновления городской среды. Всего в 2026 году в Адыгее планируется благоустроить 19 общественных и три дворовые территории в разных муниципалитетах региона.

Анна Гречко