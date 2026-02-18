В Ростове показали новый автобус МАЗ для муниципальных маршрутов

В Ростове-на-Дону показали новые автобусы, которые закупили для городской транспортной сети у Минского автомобильного завода (МАЗ). Фотографии показал в своем Telegram-канале глава города Александр Скрябин.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что «Сбербанк Лизинг» выиграл конкурс на поставку 90 автобусов для ростовской муниципальной компании «Ростовпассажиртранса» стоимостью 2,4 млрд руб. Глава города сообщил, что накануне компания заключила контракт, по которому новые автобусы выйдут на маршруты уже в мае.

Кроме того, в ходе рабочей встречи с руководством МАЗ-РУС представители городских властей осмотрели новый автобус МАЗ третьего поколения, который уже приобрел один из местных перевозчиков. Стороны обсудили планы по дальнейшему развитию общественного транспорта в городе.

«У города есть потребность в обновлении подвижного состава. Также в наших планах расширить автопарк электротранспорта, в том числе за счет электробусов большого класса. Мы активно изучаем опыт других муниципалитетов, опыт наших белорусских коллег», — написал Александр Скрябин.

В настоящее время на городских маршрутах Ростова-на-Дону работают 211 автобусов марки МАЗ. Техника из Минска используется в различных сферах городского хозяйства.

Константин Соловьев