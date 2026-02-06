В Ростов-на-Дону поставят 90 новых автобусов за 2,4 млрд рублей

«Сбербанк Лизинг» выиграл конкурс на поставку 90 автобусов для ростовской муниципальной компании «Ростовпассажиртранса» стоимостью 2,4 млрд руб. Об этом следует из информации, опубликованной на портале Госзакупок.

Вторым участником конкурса выступил «Газпром лизинг», следует из протокола подведения итогов. Первоначальная стоимость контракта составляла 2,7 млрд руб., однако итоговая цена снизилась на 300 млн руб.

Из карточки закупки следует, что из 90 единиц техники 20 будут автобусами вместимостью в 152 пассажира. Остальные 70 машин — автобусы на метане, рассчитанные на 90 человек. Весь транспорт должен быть выпущен в 2025 году и соответствовать пятому экологическому классу.

Планируется, что техника будет оборудована низким полом, кондиционерами, системами видеонаблюдения и автоинформирования пассажиров. Поставка запланирована до 1 апреля.

Константин Соловьев