Мединский провел закрытую встречу с украинской делегацией перед вылетом из Женевы

Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию в Женеве, сообщил, что после завершения трехсторонних консультаций провел дополнительную встречу в закрытом формате с представителями Украины, передает «РИА Новости». Встреча длилась два часа и прошла в гостинице InterContinental перед отъездом в аэропорт.

Владимир Мединский

Фото: Pierre Albouy / Reuters Владимир Мединский

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Сегодня завершился третий раунд трехсторонних переговоров США, России и Украины по мирному завершению конфликта. Он проходил 17 и 18 февраля. Как заявил господин Мединский, переговоры были тяжелыми, но деловыми.

В предыдущие две встречи российская делегация состояла из представителей Минобороны. Источники Axios рассказали, что из-за позиции Владимира Мединского переговорщики зашли в тупик. Источник «РИА Новости» сообщил, что делегации не подписывали никаких документов.