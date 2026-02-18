Делегации России, США и Украины не подписывали никаких документов в Женеве

Участники трехсторонних переговоров по мирному урегулированию на Украине не подписывали в Женеве никаких документов, сообщил источник «РИА Новости». Встреча делегаций России, США и Украины официально завершена и 18 февраля не продолжится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости Слева направо: заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Переговоры продолжались в Женеве два дня. Представители трех стран обсуждали территориальные, энергетические и гуманитарные вопросы, а также аспекты безопасности. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, заявил, что встреча была тяжелой, но деловой. Следующий раунд состоится в ближайшее время, заверил господин Мединский.

Что пишут мировые СМИ о переговорах — в подборке «Ъ».