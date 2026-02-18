В Женеве завершились двухдневные переговоры по Украине

В Женеве завершился второй день переговоров между представителями России, Украины и США по украинскому урегулированию. Глава российский делегации Владимир Мединский по итогу сказал журналистам, что переговоры были тяжелыми, но деловыми. Следующий раунд, по его словам, пройдет в ближайшее время, передает ТАСС.

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Стороны сообщали, что на переговорах обсуждались вопросы территорий, безопасности, энергетического перемирия, гуманитарные вопросы. Отдельно проводились переговоры между РФ и США по экономическому сотрудничеству. Россию в них представлял спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. В Женеве также находилась делегация Великобритании. Ее цель — получить информацию о переговорах для европейских партнеров.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил переговорной группе обсудить возможную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Между тем издание Economist со ссылкой на источники писало, что внутри украинской делегации появились разногласия: глава офиса президента Кирилл Буданов выступал за скорейшее заключение мира под руководством США, но часть делегации была настроена «гораздо менее решительно».

