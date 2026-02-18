В США предъявили обвинения капитану танкера «Маринера»

Американские правоохранительные органы предъявили обвинения капитану нефтяного танкера «Маринера» (Marinera), перехваченного в январе на пути в Венесуэлу. Капитану Автандилу Каландадзе инкриминировали ложное поднятие флага Гайаны при попытке избежать захвата береговой охраной США — танкер не был зарегистрирован в этой стране. Господина Каландадзе также обвиняют в невыполнении приказа береговой охраны остановить танкер и позволить американским силовикам подняться на борт, пишет The New York Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Russell Cheyne / File Photo / Reuters Фото: Russell Cheyne / File Photo / Reuters

Танкер изначально назывался Bella 1 и ходил под флагом Панамы. Он пытался подойти к берегам Венесуэлы, несмотря на объявленную Дональдом Трампом блокаду. Во время преследования береговой охраной США команда танкера перевела судно под российский флаг. После захвата танкер под конвоем доставили в Шотландию.

После ареста судна жена господина Каландадзе Натия Дзадзама попыталась оспорить решение властей США о задержании мужа в Великобритании, пишет NYT. Однако ей не удалось добиться успеха.

Американские корабли захватили судно 7 января в северной части Атлантического океана. Власти США утверждали, что судно перевозило подсанкционную нефть. На борту Marinera находились моряки из разных стран, в том числе двое из России. В конце января США отпустили российских моряков.