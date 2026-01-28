Захарова: двое российских моряков отпущены с задержанного США танкера Marinera

США отпустили двух российских моряков с задержанного в международных водах нефтяного танкера Marinera. Они находятся на пути в Россию, сообщила ТАСС представитель МИД РФ Мария Захарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Два российских моряка отпущены на свободу и находятся на пути домой, в Россию»,— уточнила дипломат.

По информации Sky News, американские военные задержали капитана Marinera и двоих его помощников по подозрению в транспортировке нефти из Венесуэлы. Затем их вывезли из Шотландии в США. Остальные 26 членов экипажа остались в Великобритании. Пятеро из них могут вскоре вылететь в Штаты, остальные — в родные страны. На тот момент информации о судьбе двух российских моряков, которых упомянула Мария Захарова, не было.

Танкер Marinera (ранее — Bella 1), в состав экипажа которого входят несколько россиян, был захвачен 7 января в северной части Атлантики. Изначально судно шло под флагом Панамы, а в конце декабря 2025 года сменило его на российский флаг так же, как и название. После перехвата береговой охраной США танкер прибыл в Шотландию. В РФ неоднократно напоминали американским властям о необходимости освободить двух российских моряков.