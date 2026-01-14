Захваченный США российский танкер «Маринера» прибыл в Шотландию под конвоем

Нефтяной танкер «Маринера» (Marinera, бывший Bella 1), захваченный на прошлой неделе Береговой охраной США, прибыл к берегам Шотландии. Сейчас судно находится в районе залива Мори-Ферт на северо-востоке страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: marinetraffic / Hakon Rimmereid Фото: marinetraffic / Hakon Rimmereid

Как сообщает BBC со ссылкой на заявление британских властей, танкер прибыл в Шотландию 13 января для пополнения запасов продовольствия. Далее судно «продолжит свой путь», заявил представитель британского правительства. Он подчеркнул, что власти Великобритании не принимают непосредственного участия в снабжении экипажа припасами.

Специализирующееся на военно-морской тематике британское издание Navy Lookout утверждает, что российский танкер до сих пор передвигается в сопровождении корабля Береговой охраны США USCG Munro.

В операции по захвату танкера «Маринера», перешедшего под российский флаг в конце прошлого года, участвовали танкер Tideforce королевского вспомогательного флота и королевские ВВС, подтвердило ранее Минобороны Великобритании. Министр обороны Джон Хили пояснил, что британские ВМС внесли свой вклад в общую борьбу с обходом санкций.