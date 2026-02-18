С 28 февраля в Сарапуле повысят цены на проезд в автобусе

В Сарапуле с 28 февраля поэтапно начнет меняться стоимость проезда в общественном транспорте с 45 до 50 руб. По плану, повышение цен на билет пройдет 28 февраля, 1 и 10 марта. Такое решение в горадминистрации называют «вынужденным».

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

«Как поясняет перевозчик, за последнее время значительно выросли цены на топливо (в том числе газомоторное), запчасти и техническое обслуживание автобусов. Кроме того, необходимо индексировать зарплату водителям и кондукторам, а также обновлять подвижной состав»,— говорится в сообщении.

Так, стоимость билетов вырастет 28 февраля на маршрутах №3, 4, 12, 41. С 1 марта — в автобусах №6, 8, 29, 29к, 31, 37, 39, №53, 91. И с 10 марта — в маршрутах №7, 10, 19, 51. Эта разбивка необходима для «плавности» перехода.

При этом в целях экономии гражданам советуют приобретать электронные проездные: для обычной категории жителей 90 поездок обойдутся в 3 тыс. руб. (ранее — 2,7 тыс. руб.), для студентов — 1,9 тыс. руб. (ранее — 1,65 тыс. руб.) и для школьников — 850 руб. (ранее — 750 руб.). Стоимость социальных проездных сохраняется в размере 435 руб.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, как в конце 2025 года также поднимался вопрос о повышении цен на проезд в общественном транспорте в Сарапуле до 50 руб. Но во время прямого эфира во «ВКонтакте» 15 декабря глава города Виктор Шестаков заявил об отмене такого решения. Позднее в городе с 1 января решили отказаться от льготного проездного для неработающих пенсионеров и предпенсионеров.

Позже в Можге и Воткинске власти заявили о повышении цен на проезд в общественном транспорте до 50 руб.

Тем временем в самом Сарапуле УФАС по Удмуртии выявило сговор всех трех перевозчиков в Сарапуле. Они одновременно дважды за три месяца повысили стоимость проезда с 35 до 45 руб., имея при этом разные затраты на обслуживание маршрутов автобусов.

Также 13 февраля глава Сарапула провел рабочее совещание с перевозчиками по поводу проблемных маршрутов. В январе-феврале от граждан поступило большое число жалоб на общественный транспорт.

Владислав Галичанин