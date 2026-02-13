Власти Сарапула обсудили жалобы граждан на общественный транспорт

Глава Сарапула Виктор Шестаков провел рабочее совещание с руководителями транспортных компаний, где обсудили проблемные маршруты автобусов, исходя из запросов граждан. В январе—феврале 2026 года поступило большое число жалоб из-за нарушения движения транспорта и «культуры обслуживания» пассажиров, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сарапула Фото: пресс-служба администрации Сарапула

Особое внимание уделено инциденту 9 февраля, когда водитель автобуса №41 начал ход до завершения посадки пассажиров, в результате чего пострадал один человек. «Ситуация взята на контроль администрацией города»,— сказали в муниципалитете.

«Перевозчикам указано на недопустимость нарушений правил перевозки и срывов графиков. Руководителям предприятий поручено усилить контроль за работой водительского состава и техническим состоянием автобусов. Со своей стороны перевозчики подтвердили готовность устранить недостатки и не допускать их впредь»,— отметили на совещании.

Среди планируемых мер — проведение расширенного рабочего совещания с выработкой конкретных мер по каждому из проблемных маршрутов и создание специализированной «горячей линии» либо отдельной приемной по вопросам граждан для повышения скорости реагирования на сигналы жителей города.

Напомним, ранее УФАС по Удмуртии выявило сговор всех трех перевозчиков в Сарапуле. Они одновременно дважды за три месяца повысили стоимость проезда с 35 до 45 руб., имея при этом разные затраты на обслуживание маршрутов автобусов.

Владислав Галичанин