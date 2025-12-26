В Сарапуле со следующего года отменяется льготный проезд для пенсионеров

В Сарапуле с 1 января прекращается действие льготного проездного билета для неработающих пенсионеров и предпенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Сейчас стоимость проезда составляет 45 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сарапула Фото: пресс-служба администрации Сарапула

«Причина — в новой системе работы транспорта. В Сарапуле на общественном транспорте нерегулируемый тариф, перевозчики вправе устанавливать цены на проезд, исходя из экономической составляющей»,— говорится в сообщении.

При этом все федеральные и региональные льготы для ветеранов, инвалидов и других категорий сохраняются. В муниципалитете в качестве альтернативы предложили электронных проездной билет. «Решение непростое, но оно необходимо для приоритетного расходования бюджетных средств»,— указывается в релизе.

Напомним, ранее в Сарапуле обсуждалось повышение стоимости проезда в транспорте до 50 руб. Во время прямого эфира во «ВКонтакте» 15 декабря глава города Виктор Шестаков сказал, что после совещаний с перевозчиками от повышения цен на проезд в этом году решили отказаться. Мэр добавил, что они продолжат искать «консенсус» с транспортными компаниями относительно цен.

Владислав Галичанин