Глава Сарапула: цена за проезд в транспорте до 50 рублей в декабре не повысится

Цена за проезд в общественном транспорте Сарапула повышаться 25 декабря не будет, сообщил во время прямого эфира во «ВКонтакте» глава города Виктор Шестаков. Ранее в салонах автобусов появились объявления о повышении стоимости тарифа до 50 руб. за поездку; школьных, студенческих и гражданских проездных — до 850, 1850 и 3000 руб. соответственно.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«15 декабря провел совещание с руководителями организаций, осуществляющих пассажирские перевозки. Мы достигли договоренностей о том, что повышения цен на проезд в общественном транспорте 25 декабря, как было декларировано в объявлениях, не будет»,— сказал господин Шестаков.

Мэр добавил, что с перевозчиками продолжится «поиск консенсуса» относительно цен на проезд. Он напомнил, что в городском общественном транспорте установлены нерегулируемые тарифы. «Нравится, не нравится, но это абсолютно законное право организаций (устанавливать собственные цены.— “Ъ-Удмуртия”)»,— отметил он.

Сейчас проезд в общественном транспорте Сарапула стоит 45 руб. Последнее повышение тарифа на 5 руб. произошло 11 января 2025 года. Городские власти объясняли индексацию необходимостью повышения зарплат водителей, обновления автопарка, ростом цен на горюче-смазочные материалы, топливо и комплектующие. Для сравнения, в Ижевске стоимость проезда в общественном транспорте составляет 35 руб. В последний раз тариф поднимался в июле 2024 года.