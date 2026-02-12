В Сарапуле обнаружили сговор перевозчиков после двойного повышения цен на проезд

УФАС по Удмуртии выявило сговор трех перевозчиков в Сарапуле, дважды за три месяца повысивших стоимость проезда в пассажирском транспорте. Цена билета в итоге выросла с 35 до 45 руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сарапула Фото: пресс-служба администрации Сарапула

Компании привлекут к административной ответственности в виде штрафов за ограничение конкуренции (ст. 14.32 КоАП, штраф от 40 до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 3 до 15% суммы выручки для юридических).

Стоимость билетов была синхронно повышена всеми тремя перевозчиками в октябре 2024 года с 35 до 40 руб., а позже — в январе 2025 года - до 45 руб. При этом, по данным УФАС, все перевозчики несут разные затраты при осуществлении пассажирских перевозок.

«Увеличение стоимости проезда в один и тот же период времени, на абсолютно одинаковую величину одновременно всеми перевозчиками указывает на то, что сарапульские перевозчики фактически не ведут независимую борьбу на товарном рынке, а умышленно кооперируют деятельность между собой. Указанное свидетельствует о заключении сговора — картеля, который привел к существенному повышению цены проезда в общественном транспорте Сарапула»,— говорится в сообщении.

Перевозчикам предписано прекратить нарушения и выписаны административные штрафы.

Напомним, с 20 февраля также был повыше проезд в Можге — с 40-45 руб. (при оплате безналичными и наличными средствами) до 50 руб.Такое решение было принято перевозчиком из-за увеличения расходов на топливо, запчасти, электроэнергию и другие необходимые технические вопросы.

В конце 2025 года также поднимался вопрос о повышении цен на проезд в общественном транспорте в Сарапуле до 50 руб. Однако во время прямого эфира во «ВКонтакте» 15 декабря глава города Виктор Шестаков заявил об отмене такого решения. Позднее стало известно, что с 1 января в городе был отменен льготный проездной для неработающих пенсионеров и предпенсионеров.

Владислав Галичанин