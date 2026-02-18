МИД рассказал об обеспечении топливом вывозных рейсов из Кубы в Россию

Вопрос об обеспечении топливом рейсов, вывозящих россиян с Кубы, решен. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы, конечно, благодарны кубинским друзьям за то, что даже в такой сложной ситуации они помогли нам сделать все, чтобы минимизировать последствия нехватки энергоносителей для отдыха и пребывания россиян на острове»,— заявила госпожа Захарова на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Куба переживает нефтяной кризис, начавшийся из-за действий США: под их давлением сначала поставки сырья прекратила Венесуэла — главный поставщик топлива на Кубу, а затем — Мексика. Российские власти высказывались в поддержку островного государства. На прошлой неделе Минэкономики РФ рекомендовало приостановить продажи туров на Кубу.

О причинах кризиса, ходе событий и возможных последствиях — в материале «Ъ».