Минэкономики рекомендовало приостановить продажи туров на Кубу

Минэкономики РФ рекомендовало туроператорам приостановить продвижение и продажу туров на Кубу до нормализации обстановки. Об этом ведомство сообщило в пресс-релизе.

Туроператорам и турагентам рекомендовано информировать клиентов о текущей ситуации и порядке изменения или расторжения договоров. Российским гражданам также предложено воздержаться от поездок на Кубу в туристических целях.

Авиакомпании «Россия» и Nordwind («Северный ветер») скорректировали полетные программы из-за сложностей с заправкой самолетов. Рейсы в Гавану и Варадеро приостановлены. «Россия» с 12 февраля выполнит несколько вывозных рейсов. Пассажирам отмененных перелетов пообещали возврат средств по месту покупки билетов.

Власти Кубы 9 февраля уведомили авиакомпании о приостановке заправки авиатопливом с 10 февраля по 11 марта из-за энергетического кризиса. Причиной дефицита названы действия администрации президента США Дональда Трампа. 29 января он объявил чрезвычайное положение и ввел дополнительные пошлины для стран, поставляющих нефть на остров.