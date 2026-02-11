Песков: неправильно, когда одна страна душит другую

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Куба, которая переживает нефтяной кризис, страдает из-за действий властей США. Он считает блокаду островного государства неправильным поступком.

«Там проблемы не из-за топлива. Там проблемы из-за блокады Соединенных Штатов Америки. Не думаю, что правильно, когда одна страна душит другую страну и душит людей этой страны»,— заявил господин Песков ТАСС. Пресс-секретарь добавил, что отсутствие топлива в стране лишает возможности привозить туда лекарства и не дает гражданам возможности получить экстренную медицинскую помощь.

28 января Марко Рубио заявил, что руководство Венесуэлы обязалось прекратить поставки нефти на Кубу. Вместе с этим сообщалось, что Мексика тоже остановила поставки нефти под давлением США. Из-за этого на Кубе разразился нефтяной кризис.

