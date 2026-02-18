Власти Словакии объявили кризисную ситуацию из-за дефицита нефти

В Словакии объявлена кризисная ситуация из-за нехватки нефти, вызванной перебоями в поставках по трубопроводу «Дружба». Сырье перестало стабильно поступать в страну с начала февраля, пишет издание Pravda.

По подсчетам MOL, сырья из стратегических запасов Венгрии и Словакии хватит на 90 дней. Нефтекомпания попросила власти обеих стран использовать эти запасы после прекращения поставок по «Дружбе». Причиной сбоев стало повреждение участка трубопровода на Украине неделю назад.

Премьер Словакии Роберт Фицо называл ситуацию с трубопроводом «политическим шантажом» со стороны Украины из-за нежелания Венгрии принимать страну в Евросоюз. Венгерская сторона, по словам главы МИДа Петера Сийярто, обратилась за помощью в транспортировке российской нефти к Хорватии.