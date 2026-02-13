Словакия сообщила о приостановке прокачки нефти по трубопроводу «Дружба»

Поставки нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в Словакию приостановлены. Об этом Bloomberg сообщило Министерство экономики Словакии. Как отмечает агентство, повреждение трубопровода зафиксировано на территории Украины.

Минэкономики Словакии заявило, что энергетическая безопасность страны и региона не находится под угрозой. Стратегических запасов нефти и нефтепродуктов хватит примерно на 90 дней. В министерстве рассчитывают на возобновление поставок в ближайшие дни.

Венгерская компания Mol Nyrt., получающая российскую нефть по «Дружбе», не прокомментировала приостановку поставок. При этом представитель компании сообщил, что перебоев с обеспечением в регионе нет. Минэнерго России и оператор трубопроводной системы «Транснефть» также не предоставили Bloomberg комментариев.

В феврале Россия пока не направляла нефть в Словакию и Венгрию, сообщил Bloomberg источник, знакомый с ситуацией. В январе поставки по «Дружбе» в эти страны сократились почти до 150 тыс. баррелей в сутки против среднего показателя около 200 тыс. баррелей в сутки за январь–февраль 2022–2025 годов.

Трубопровод «Дружба» был запущен в 1964–1966 годах. Это система магистральных нефтепроводов по транспортировке российской и казахстанской нефти в страны Восточной и Центральной Европы. Один из крупнейших трубопроводов в мире, его общая длина составляет 8,9 тыс. км, из них 3,9 тыс. — по территории России. Общая мощность — 1,2-1,4 млн баррелей в сутки.