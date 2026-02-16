MOL сообщила о стратегических запасах нефти у Венгрии и Словакии на 90 дней

Нефтекомпания MOL обратилась к властям Венгрии и Словакии с просьбой использовать сырье из стратегических запасов после прекращения поставок по трубопроводу «Дружба». Их хватит примерно на 90 дней, следует из пресс-релиза на сайте MOL.

Если поставки с востока не возобновятся в ближайшие дни, Венгрии понадобится высвободить из запасов около 250 тыс. т нефти, отметили в MOL. «Текущая ситуация не угрожает поставкам топлива: рынок обслуживается без перебоев, и деятельность MOL продолжается в обычном режиме»,— утверждает компания.

Согласно заявлению компании, поставка нефти в Венгрию и Словакию по «Дружбе» прекратилась 27 января 2026 года. Трубопровод доставляет российскую нефть в страны Центральной Европы. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал ЧП «политическим шантажом» из-за отказа Венгрии принимать Украину в ЕС.

12 февраля Bloomberg писал, что Россия не поставляла нефть в Словакию и Венгрию в феврале. Сокращение поставок по «Дружбе» в эти страны стало заметным еще месяц назад. По словам источника агентства, тогда объемы поставок упали до 150 тыс. баррелей в сутки.