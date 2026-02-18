Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославле увеличили размер выплат контрактникам

В Ярославле размер единовременной денежной выплаты за заключение контракта с Минобороны увеличен с 250 до 400 тыс. руб. Соответствующее решение было принято на заседании муниципалитета 18 февраля.

Фото: Андрей Иванов

Фото: Андрей Иванов

Также депутаты поддержали повышение выплаты до 400 тыс. руб. за привлечение контрактников.

5 февраля 2026 года губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об увеличении областной выплаты контрактникам на 500 тыс. руб. до 1,2 млн руб. Размер федеральной выплаты контрактникам составляет 400 тыс. руб.

Новости компаний Все