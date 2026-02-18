В Ярославле увеличили размер выплат контрактникам

В Ярославле размер единовременной денежной выплаты за заключение контракта с Минобороны увеличен с 250 до 400 тыс. руб. Соответствующее решение было принято на заседании муниципалитета 18 февраля.

Также депутаты поддержали повышение выплаты до 400 тыс. руб. за привлечение контрактников.

5 февраля 2026 года губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об увеличении областной выплаты контрактникам на 500 тыс. руб. до 1,2 млн руб. Размер федеральной выплаты контрактникам составляет 400 тыс. руб.