В Ярославской области выплата для контрактников выросла до 1,6 млн

В Ярославской области выплата контрактникам выросла с 1,1 до 1,6 млн руб. Об этом сообщает Telegram-канал губернатора Михаила Евраева.

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

«В Ярославской области увеличен размер единовременной выплаты для военнослужащих, заключающих контракт с Министерством обороны. Теперь бойцы, которые отправятся в зону специальной военной операции, получат 1,6 млн руб.»,— написал губернатор.

Размер выплаты указан с учетом федеральной выплаты. О прошлом повышении размера выплаты контрактникам в регионе «Ъ-Ярославль» сообщал в сентябре 2024 года.

Алла Чижова