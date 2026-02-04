В Ярославле за привлечение контрактников будут платить 400 тысяч рублей

В Ярославле за оказание содействия в привлечении граждан к заключению контрактов о прохождении военной службы по результатам информационно-агитационной работы, проведенной мэрией, будут платить 400 тыс. руб. вместо ранее установленных 250 тыс. руб. Проект решения был поддержан на заседании постоянной комиссии по социальной политике муниципалитета.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Принятие решения потребует выделения 3 млн руб. из городского бюджета. Впервые данная мера была введена с 1 июля 2025 года в Ярославле. Как сообщила на заседании комиссии директор департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии Валентина Бриенкова, в период с 1 июля по 31 декабря 2025 года за содействие в привлечении 26 граждан к заключению контракта шесть человек получили 6,5 млн руб.

Алла Чижова