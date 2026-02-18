Венгерская MOL заказала первые поставки нефти из России через Хорватию

Венгерская нефтегазовая компания MOL заключила первые контракты на поставки нефти из России в Венгрию морским путем через Хорватию. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«MOL заказала первые поставки, которые уже находятся в пути. Они прибудут в хорватский порт в начале марта, а оттуда в течение 5–10 дней будет осуществлена транспортировка нефти на нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии», — рассказал глава ведомства.

Поставки российского топлива в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба» прекратились 27 января. После этого страны обратились к Хорватии с просьбой транспортировать нефть из России по трубопроводу Adria. Предполагается, что сырье будут доставлять в хорватский порт Омишаль морским путем. Петер Сийярто заявлял, что Украина отказывается возобновить транзит «по политическим причинам». В России ситуацию назвали «энергетическим шантажом», а Еврокомиссия заявила о готовности к поиску альтернатив для импорта нефти в Венгрию.