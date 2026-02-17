Песков: Россия видит энергетический шантаж со стороны Украины в адрес Венгрии

Россия находится в контакте с венгерскими покупателями нефти, однако видит энергетический шантаж со стороны Украины в адрес Венгрии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Определенный энергетический шантаж против Венгрии имеет место. Мы в контакте с покупателями, но ситуация осложняется позицией Украины»,— ответил господин Песков на вопрос о планах России нарастить импорт нефти в Венгрию через Хорватию. Он добавил, что подобные вопросы обсуждаются на корпоративном уровне.

16 февраля венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что поставки топлива в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба» прекратились 27 января. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал ситуацию «политическим шантажом» из-за отказа Венгрии принимать Украину в ЕС. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, страны обратились к Хорватии с просьбой разрешить транспортировку российской нефти по трубопроводу Adria.