В ЕК заявили о готовности к поиску альтернатив для импорта нефти в Венгрию

Еврокомиссия готова созвать экстренное кризисное заседание по вопросам импорта российской нефти в Венгрию и Словакию в связи с прекращением поставок топлива по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.

«Мы (ЕК.—“Ъ”) готовы созвать экстренное заседание… для обсуждения возможных последствий перебоев в поставках и возможных альтернатив подачи топлива»,— сказала госпожа Итконен на брифинге в Брюсселе (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, для Еврокомиссии абсолютным приоритетом является энергетическая безопасность европейских стран. ЕК находится в контакте с Украиной «по срокам подготовки трубопровода», добавила представитель.

Поставки российского топлива в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба» прекратились 27 января. После этого страны обратились к Хорватии с просьбой транспортировать нефть из России по трубопроводу Adria. Как сообщала нефтегазовая компания MOL, стратегических запасов нефти в условиях прекращения поставок хватит на 90 дней.