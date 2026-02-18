К новостям культуры и посадок

Череда антикоррупционных дел, связанных с культурной сферой Башкирии, продолжилась задержанием профильного министра Амины Шафиковой утром 18 февраля. По предварительным данным, ей вменяют превышение должностных полномочий из-за госконтрактов подведомственных учреждений. Таким образом, ее уголовное дело является частью масштабного расследования, фигурантами которого ранее стали ее подчиненные --руководители культурных организаций республики.

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Министр культуры Башкирии Амина Шафикова

В Башкирии задержали 51-летнюю главу регионального министерства культуры Амину Шафикову. Ей вменяют превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) из-за госзакупок подведомственных учреждений. Правоохранительные органы задержание не комментируют. По данным «Ъ-Уфа», уголовное дело расследует Главное следственное управление СКР.

«Культурное сообщество республики глубоко обеспокоено сложившейся ситуацией: Амина Ивниевна пользуется непререкаемым авторитетом в профессиональной среде и на протяжении многих лет демонстрирует высокую эффективность своей работы»,— прокомментировали задержание начальницы в пресс-службе министерства культуры.

Амина Шафикова — пианистка, заслуженная и народная артистка Башкирии. В разные годы преподавала в Уфимской государственной академии искусств, возглавляла это учебное учреждение, работала в аппарате правительства Башкирии. В 2012 году, когда Башкирией руководил Рустэм Хамитов, она стала министром культуры, поэтому ее можно назвать одним из наиболее опытных членов регионального правительстве (наряду с Ленарой Ивановой, которая занимала пост главы минтруда республики более 15 лет и была уволена два дня назад без объяснения причин).

Последние несколько лет подведомственные министерству культуры учреждения заключают крупные контракты для организации массовых мероприятий, таких как — книжная ярмарка «Китап-байрам», фестиваль классической музыки «Романтика осени», конкурс патриотических песен «Время героев», фестиваль игр и игрушек «Айда играть» и других. В частности, Башкирская государственная филармония и государственный концертный зал «Башкоростан» проводили конкурсы на поставку оборудования, подготовку площадок, составление программы фестивалей и т.п. Например, в прошлом году, по подсчетам «Ъ-Уфа», Башгосфилармония заключила контракты на 100 млн руб. для «Китап-байрама» и «Айда играть».

Нарушения в этой сфере начали выявлять с 2023 года. Тогда управление ФАС по Башкирии установило сговор киностудии «Башкортостан», ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова и предпринимательницы Гульнары Юриной для подготовки к чемпионату WorldSkills. В 2024 году ведомство обнаружило антиконкурентное соглашение с участием этой же предпринимательницы в рамках организации «Китап-байрама».

В мае прошлого года силовики задержали народного артиста Башкирии, директора концертного зала «Башкортостан» Вильдана Яруллина. По версии следствия, он заключил с возглавляемой Гульнарой Юриной «Дирекцией культурных программ Башкирии» договоры на оформление площадок для конкурса «Время героев» по завышенным ценам. Следствие полагает, что в результате бюджету республики нанесен ущерб в 9,8 млн руб. Действия господина Яруллина квалифицируют по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Спустя два с половиной месяца была задержана и сама предпринимательница. Ей инкриминируют присвоение и растрату бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при организации конкурса «Время героев»: следствие полагает, что еще в 2023 году она без торгов получила контракт на подготовку конкурса более чем на 33 млн руб.

Когда в начале сентября из СИЗО под домашний арест отпустили Вильдана Яруллина, а в начале декабря и Гульнару Юрину, согласившуюся на сотрудничество с правоохранительными органами, стало понятно, что двумя фигурантами расследование не ограничится.

В начале этого года в один день были задержаны еще два руководителя подведомственных минкульту организаций — директор Башгосфилармонии Алмаз Саетов и народный артист республики, директор Государственного симфонического оркестра Башкирии Артур Назиуллин. Следствие считает, что в 2024 году они заключили с той же Гульнарой Юриной контракты на подготовку к «Китап-байраму» и «Романтике осени» по заведомо завышенным ценам. Алмаз Саетов и Артур Назиуллин также находятся под домашним арестом.

В защиту господина Назиуллина выступил его коллектив — в оркестре уверяют, что распоряжение о проведении фестиваля «Романтика осени» поступило из минкульта с нарушением сроков, из-за чего якобы и пришлось заключать контракт без торгов. 2 февраля со сцены в защиту Артура Назиуллина выступил главный дирижер оркестра Дмитрий Крюков.

Признал ли вину кто-то из задержанных подчиненных госпожи Шафиковой не сообщалось.

Идэль Гумеров