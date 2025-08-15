Суд в Уфе арестовал подозреваемую в растрате бюджетных средств Гульнару Юрину

Советский районный суд Уфы арестовал до 6 сентября предпринимателя и руководителя АНО «Дирекция культурных программ РБ» Гульнару Юрину. Она обвиняется в присвоении и растрате бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об избрании меры пресечения ходатайствовал следователь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гульнара Юрина

Фото: Управление ФСБ по Башкирии Гульнара Юрина

Фото: Управление ФСБ по Башкирии

В 2023 году госпожа Юрина без торгов заключила с Государственным концертным залом «Башкортостан» госконтракт на подготовку площадки для проведения конкурса патриотической песни «Время героев», полагают в управлении СКР по региону. Сумма контракта превысила 33 млн руб. Предприниматель предоставила фиктивные счета-фактуры, директор концертного зала Вильдан Яруллин подписал их без проверки, а учреждение полностью оплатило услуги.

Как полагают в управлении СКР по Башкирии, предприниматель и директор учреждения были в сговоре. Деньги они похитили и потратили.

Дом и в офисе госпожи Юриной прошли обыски, у нее изъяли мобильные телефоны, флеш-накопители, жесткие диски, ноутбуки, компьютерная техника, финансовая и учредительная документация, наличные денежные средства, предметы роскоши и драгоценности.

Ранее обвинение в превышении должностных полномочий было предъявлено директору ГКЗ «Башкортостан» Вильдану Яруллину, он арестован.

Наталья Балыкова