Глава Дирекции культурных программ Башкирии Юрина сотрудничает со следствием

Советский райсуд Уфы по ходатайству следствия выпустил из СИЗО руководителя Дирекции культурных программ Башкирии (подрядчика минкульта региона) Гульнару Юрину и изменил ей меру пресечения на домашний арест.

Госпоже Юриной вменяется растрата бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при подготовке площадки для фестиваля «Время героев». Следствие считает, что подведомственный минкульту государственный концертный зал «Башкортостан» без проверки счетов-фактур оплатил работы на 33 млн руб., а средства Гульнара Юрина и руководитель концертного зала Вильдан Яруллин похитили и разделили между собой.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии, изменение меры пресечения связано с завершением основных следственных и процессуальных действий. Кроме того, говорится в пресс-релизе, следствие получило и проверило доказательства, подтверждающие причастность обвиняемой к преступлению. Также Гульнара Юрина ходатайствовала о досудебном соглашении о сотрудничестве.

Домашний арест продлится до 6 марта 2026 года.

Идэль Гумеров