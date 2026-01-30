Руководителей оркестра и филармонии в Башкирии обвиняют в присвоении 15 млн рублей

В Башкирии задержаны обвиняемые в присвоении бюджетных денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), выделенных на проведение культурных мероприятий, сообщили пресс-службы МВД по Башкирии, республиканского управления СКР и УФСБ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль «Романтика осени» в 2024 году

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Фестиваль «Романтика осени» в 2024 году

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Обвинение им предъявлено вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Башкирии.

По версии следствия, директор Государственного симфонического академического оркестра Башкирии Артур Назиуллин и директор Башкирской государственной филармонии Алмаз Саетов без проведения торгов в 2024 году заключили с индивидуальным предпринимателем Гульнарой Юриной контракты на организацию фестиваля классической музыки «Романтика осени» и международной книжной ярмарки «Китап Байрам». Стоимость услуг подрядчика, полагают в СКР, была завешенной. Ущерб бюджету составил около 15 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», Гульнаре Юриной вменяется растрата бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при подготовке площадки для фестиваля «Время героев». Следствие считает, что подведомственный минкульту государственный концертный зал «Башкортостан» без проверки счетов-фактур оплатил работы на 33 млн руб., а средства Гульнара Юрина и руководитель концертного зала Вильдан Яруллин похитили и разделили между собой. Госпожа Юрина и господин Яруллин находятся под домашним арестом.

Олег Вахитов