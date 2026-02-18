Суд в США подтвердил компетенцию Гааги рассматривать дело «Крымэнерго»

Американский апелляционный суд подтвердил компетенцию Гаагского арбитража рассматривать спор «Крымэнерго» Рината Ахметова с РФ о компенсации за активы в Крыму. Жалоба России на отсутствие юрисдикции арбитража была отклонена, что, по мнению юристов, снижает шансы РФ оспорить и не исполнять решение трибунала на территории США, сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Иск «Крымэнерго» был инициирован в 2018 году после событий 2014 года в Крыму. Компания заявляла о фактическом изъятии имущества без выплаты компенсации и ссылалась на российско-украинское соглашение о взаимной защите инвестиций 1998 года. Коллегия арбитров отклонила возражения РФ о своей компетенции и в 2023 году присудила истцу $207,8 млн.

Россия оспаривала решение в судах Нидерландов, параллельно «Крымэнерго» добивалась его исполнения в Великобритании, Голландии, Франции и США. В Лондоне и Амстердаме процесс шел с переменным успехом, а апелляция в Париже отказалась признавать компетенцию трибунала из-за сомнений в беспристрастности председателя арбитров.

В США федеральный суд Вашингтона признал юрисдикцию Гаагского арбитража. РФ настаивала на госиммунитете и отсутствию оснований для применения исключений, а также на невозможности американского суда рассматривать дело. Апелляция отклонила жалобу России, отметив, что вопросы применимости двустороннего инвестиционного соглашения и наличие исключений из иммунитета относятся к компетенции арбитража. Суверенитет Крыма не пересматривался. Решение первой инстанции оставлено в силе.