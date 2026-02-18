«Крымэнерго» подключают к Гааге

Американский апелляционный суд признал наличие компетенции у Гаагского арбитража рассматривать спор по иску «Крымэнерго» Рината Ахметова (входит в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в России) к РФ. По мнению юристов, это снижает шансы РФ противостоять признанию и исполнению в США решения международного трибунала, взыскавшего с России около $208 млн компенсации за фактическое изъятие активов истца в Крыму.

Апелляционный суд округа Колумбия 13 февраля согласился с тем, что Гаагский арбитраж был вправе рассматривать спор по иску «Крымэнерго» Рината Ахметова (входит в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в РФ) к России. Жалоба российской стороны, оспаривающей компетенцию арбитража, была отклонена.

После событий 2014 года в Крыму ряд украинских компаний заявили, что РФ фактически изъяла их имущество без выплаты надлежащей компенсации. Одной из них была компания ДТЭК «Крымэнерго», которая в 2018 году инициировала международный арбитраж в Гааге против России. Основанием стало соглашение между РФ и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года. Ответчик оспаривал и компетенцию Гаагского арбитража рассматривать этот спор, и применимость двустороннего инвестиционного договора России с Украиной к ситуации в Крыму.

Но коллегия арбитров эти возражения отклонила и в 2023 году вынесла решение о присуждении $207,8 млн компенсации в пользу «Крымэнерго».

После этого РФ начала процедуру отмены решения в госсудах Нидерландов, сейчас эти разбирательства продолжаются. В свою очередь, «Крымэнерго» инициировала в том числе в Великобритании, Голландии, Франции и США процессы по исполнению решения Гаагского арбитража. Эти тяжбы идут с переменным успехом.

В мае 2025 года Высокий суд Лондона разрешил России пока не исполнять решение трибунала, приостановив вопрос исполнения на территории Великобритании до постановления Апелляционного суда Гааги. Осенью 2025 года Окружной суд Амстердама наложил арест на активы оператора морского газопровода «Турецкий поток» — компании South Stream Transport B.V. В январе 2026 года апелляционный суд Парижа не признал компетенцию Гаагского трибунала рассматривать иск «Крымэнерго» по причине сомнений в беспристрастности председателя коллегии арбитров Зигфрида Эльзинга из-за лайка, поставленного под антироссийским постом в соцсетях, и отказа его компании Orrick обслуживать россиян.

В США украинской компании пока удалось продвинуться дальше всего. Заявление истца о признании и приведении в исполнение гаагского решения было подано в федеральный суд в Вашингтоне. РФ настаивала на наличии у нее госиммунитета и неприменении исключений к этому правилу, заявляя также об отсутствии действительного международного соглашения применительно к инвестициям в Крыму. Кроме того, Россия ссылалась на то, что у нее нет достаточных связей с США и американский суд вообще не может рассматривать вопрос о признании арбитражного решения. Дополнительно ответчик просил приостановить рассмотрение как минимум до разрешения связанных процессов в европейских судах.

На первом этапе американский суд определял, была ли у Гаагского арбитража компетенция рассматривать дело, и в апреле 2025 года ответил на этот вопрос положительно. Россия подала жалобу, которая на днях и была отклонена.

При этом апелляция ограничила пределы рассматриваемых ею вопросов, указав, что не решает вопрос суверенитета Крыма и не пересматривает по существу вердикт Гаагского трибунала. Суд согласился с наличием исключения из государственного иммунитета, а также с тем, что вопросы применимости российско-украинского договора о защите инвестиций на территории Крыма относятся к компетенции арбитража. Подтверждая собственную юрисдикцию, американский суд указал, что аргумент России о необходимости для истца доказывать связь дела с США не дает ей защиты как иностранному государству.

В результате Апелляционный суд Колумбии оставил в силе решение первой инстанции. “Ъ” обратился за комментариями к Генпрокуратуре РФ как официальному представителю государства в международных и иностранных судах.

Иммунитеты и гарантии

Юрист Briefcase Law Office Елизавета Звечаровская называет выводы Апелляционного суда Колумбии предсказуемыми и соответствующими практике американских судов. Партнер АБ NSP Илья Рачков считает, что это снижает шансы России противостоять в дальнейшем признанию и исполнению решения Гаагского арбитража в США. Вместе с тем, добавляет управляющий партнер АБ «Гребельский и партнеры» Александр Гребельский, хотя юрисдикционный иммунитет России больше не работает, это не означает автоматического признания и исполнения решения трибунала в Америке.

После рассмотрения заявлений в апелляции дело передадут в суд первой инстанции для продолжения разбирательства по заявлению «Крымэнерго» о приведении в исполнение арбитражного решения, говорит руководитель практики разрешения споров NK Legal Наталья Коновалова. Параллельно с этим РФ может просить о пересмотре в той же апелляционной коллегии или непосредственно в суде округа Колумбия и затем обращаться за пересмотром в Верховный суд США, поясняет господин Гребельский. В рамках обжалования можно ставить вопросы о пределах действия юрисдикционных иммунитетов и конституционных гарантий для иностранных государств. Впрочем, «процент принятия таких жалоб довольно низкий», уточняет госпожа Звечаровская.

Позиция РФ состоит в том, что двусторонний инвестдоговор РФ с Украиной неприменим, так как Крым — часть российской территории, говорит Елизавета Звечаровская. Но большинство арбитражей по крымским активам исходили из того, что после 2014 года полуостров рассматривается как территория РФ, на которой Россия несет обязательства по защите вложений перед украинскими инвесторами независимо от международно-правового спора о суверенитете, говорит Александр Гребельский. Как видно из практики, добавляет госпожа Звечаровская, для международных арбитражей и поддерживающих их решения судов факт российского контроля перевешивает споры о суверенитете.

Госпожа Коновалова обращает внимание, что в каждой стране выработана своя судебная практика по компетенции арбитража. В этой связи господин Рачков отмечает, что в судах США Россия пока не поднимала вопрос о независимости председателя трибунала Зигфрида Эльзинга. Во Франции, продолжает Александр Гребельский, после признания госсудом пристрастности арбитра исполнение гаагского решения стало невозможным, если только этот вывод не будет отменен в кассации.

Варвара Кеня, Анна Занина