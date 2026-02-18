Более 80 тысяч туристов посетили Геленджик с начала 2026 года

Процент бронирования номерного фонда в Геленджике на февраль составляет 43%. Как сообщил мэр курорта Алексей Богодистов, за полтора месяца 2026 года город принял 80,7 тыс. отдыхающих.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По словам Алексея Богодистова, единовременно в Геленджике находятся порядка 8,3 тыс. туристов. В настоящее время санаторно-курортные предприятия загружены в среднем на 46%, а заполняемость средств размещения, по актуальным данным, составляет 38%.

Туристы начинают бронировать номера в отелях и гостиницах Геленджика на предстоящую весну. Объем бронирований на март 2026 года составляет 53%, на апрель — 48%, а на май — 47%.

В декабре 2025 года мэр Геленджика заявлял, что по итогам 12 месяцев курорт посетили 4,3 млн туристов. За первую половину декабря прошлого года в городе отдохнули около 47 тыс. человек.

София Моисеенко