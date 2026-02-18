Организации Махачкалы погасили 722 млн рублей долга за коммунальные услуги

Муниципальные учреждения Махачкалы погасили задолженность перед ресурсоснабжающими организациями на 722 млн руб. Долг образовывался с 2022 году. Об этом сообщил «РБК-Кавказ» со ссылкой на данные пресс-службы администрации города.

По информации ведомства, на 1 января 2025 года сумма долга перед поставщиками коммунальных услуг достигала 257,1 млн руб. Общий объем средств, необходимых для оплаты коммунальных услуг муниципальными учреждениями до конца 2025 года, оценивался в 722 млн руб. Эта сумма была полностью погашена.

Главной причиной образования задолженности стало недостаточное поступление собственных доходов городского бюджета за прошлые годы. В 2023 году дефицит составил 589,6 млн руб., а в 2024 году — 699,8 млн руб.

Для выполнения финансовых обязательств в 2025 году власти использовали собственные ресурсы, включая меры по увеличению налоговой базы и вывод из тени части экономики. В городской администрации отметили, что погашение долга не повлияло на реализацию городских программ в указанном году.

Наталья Белоштейн