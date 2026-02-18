Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Организации Махачкалы погасили 722 млн рублей долга за коммунальные услуги

Муниципальные учреждения Махачкалы погасили задолженность перед ресурсоснабжающими организациями на 722 млн руб. Долг образовывался с 2022 году. Об этом сообщил «РБК-Кавказ» со ссылкой на данные пресс-службы администрации города.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, на 1 января 2025 года сумма долга перед поставщиками коммунальных услуг достигала 257,1 млн руб. Общий объем средств, необходимых для оплаты коммунальных услуг муниципальными учреждениями до конца 2025 года, оценивался в 722 млн руб. Эта сумма была полностью погашена.

Главной причиной образования задолженности стало недостаточное поступление собственных доходов городского бюджета за прошлые годы. В 2023 году дефицит составил 589,6 млн руб., а в 2024 году — 699,8 млн руб.

Для выполнения финансовых обязательств в 2025 году власти использовали собственные ресурсы, включая меры по увеличению налоговой базы и вывод из тени части экономики. В городской администрации отметили, что погашение долга не повлияло на реализацию городских программ в указанном году.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все