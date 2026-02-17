ЕК открыла дело против Shein по обвинениям в продаже похожих на детей секс-кукол

Еврокомиссия запустила формальное расследование в отношении китайского онлайн-ритейлера Shein по Закону о цифровых услугах (DSA). Поводом стали обвинения в продаже запрещенной продукции, включая секс-куклы, похожие на детей.

Еврокомиссия также проверяет риски, связанные с функциями сервиса, способными вызывать зависимость. Это включает систему начисления баллов и иных поощрений за активность, а также то, какие меры применяются для их ограничения. Отдельное внимание уделено прозрачности рекомендательных алгоритмов: в соответствии с DSA компания должна раскрывать ключевые параметры их работы.

Осенью прошлого года во Франции разгорелся скандал из-за сообщений о продаже через платформу секс-кукол, напоминающих детей. Shein сняла такие товары с продажи, однако французские власти приостановили деятельность компании. В декабре онлайн-ритейлеру удалось избежать запрета, при этом его продажи за месяц во Франции снизились на 45%.