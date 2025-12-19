Shein избежал запрета во Франции после скандала с секс-куклами

Китайскому онлайн-ритейлеру одежды Shein удалось избежать запрета работы платформы во Франции после того, как на ней были обнаружены секс-куклы, похожие на детей. Парижский суд постановил, что приостановка работы сервиса, решение о которой было принято Министерством финансов, является «несоразмерным» и «неоправданным» ограничением деятельности компании. Shein заявил, что приветствует решение суда и сотрудничает с французскими властями по улучшению контроля во избежание подобных ситуаций в дальнейшем.

В начале ноября Министерство финансов Франции заявило, что приостанавливает работу Shein в стране. Это произошло после того, как французская прокуратура начала расследование в связи с тем, что некоторые секс-куклы, продаваемые на платформе Shein, внешне похожи на детей, а также что на ней продается холодное оружие. После этого продажи ритейлера во Франции за месяц рухнули на 45%.

Почти сразу после этого Shein заявил, что больше вообще не будет продавать секс-кукол. Парижский суд также постановил, что платформа не может продавать товары сексуального и порнографического характера до тех пор, пока не введет серьезную процедуру верификации возраста пользователей вместо простого утверждения, что они совершеннолетние.

Яна Рождественская