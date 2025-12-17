Продажи Shein во Франции рухнули на 45% после скандала с секс-куклами

Продажи китайской онлайн-платформы Shein во Франции за месяц рухнули на 45%, сообщает Le Figaro со ссылкой на данные аналитической компании Joko. Так французские пользователи отреагировали на скандал с продажей на платформе секс-кукол, похожих на детей, и холодного оружия.

По данным Joko, еще в октябре Shein был лидером на французском рынке модной одежды, но после скандала его рыночная доля сократилась на 5,2% — с 11% до 5,8% по итогам ноября. Теперь Shein занимает лишь четвертое место по объемам продаж.

5 ноября Министерство финансов Франции заявило, что намерено добиваться приостановки работы онлайн-магазина Shein в стране. Тогда же открылся первый постоянный физический магазин Shein во Франции — в парижском универмаге BHV Marais, но ограничивать его работу французские власти не намерены.

Что же до онлайн-магазина, то его выручка в тот же день рухнула на 38%. 19 декабря парижский суд примет решение по возможному введению трехмесячной блокировки онлайн-платформы Shein во Франции, чего добивается Минфин страны.

