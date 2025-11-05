Франция приостанавливает работу Shein из-за скандала с секс-куклами

Министерство финансов Франции 5 ноября заявило, что приостанавливает работу онлайн-платформы китайского ритейлера одежды Shein до тех пор, пока компания не продемонстрирует, что она в полной мере соблюдает французское законодательство. Из заявления министерства, в котором говорится, что оно «инициирует процедуру приостановки» работы платформы, неясно, вступило ли решение в силу сразу же. Как пишут СМИ, уже после этого заявления платформа Shein работала во Франции.

Заявление Министерства финансов связано со скандалом, разгоревшимся несколько дней назад. Тогда стало известно, что французская прокуратура начала расследование в связи с тем, что некоторые секс-куклы, продаваемые на платформе Shein, внешне похожи на детей. После этого компания заявила о прекращении продаж секс-кукол вообще, а позже — о приостановке продаж во Франции товаров от сторонних продавцов.

Также 5 ноября открылся первый постоянный физический магазин Shein во Франции — в парижском универмаге BHV Marais. Решение китайского продавца дешевой одежды открыть физические магазины во Франции вызвало в стране активную критику. Так, глава Ассоциации французских ритейлеров одежды Ян Ривоаллан заявил, что это «поможет (Shein.— “Ъ”) наводнить наш рынок еще большим количеством одноразовых вещей».

Яна Рождественская