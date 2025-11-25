Новочеркасск возьмет кредит на 475 млн рублей для пополнения бюджета

Финансовое управление администрации Новочеркасска 9 декабря подведет итоги аукциона на право предоставления городу невозобновляемой кредитной линии с лимитом более 475 млн руб. Соответствующая информация размещена в системе анализа закупок «Интерфакс-Маркер».

Для покрытия дефицита бюджета и (или) выполнения долговых обязательств города планируется привлечь кредитную линию на срок 542 дня по ставке не выше 19,5% годовых.

Подача заявок на участие в аукционе будет закрыта 8 декабря.

С учетом внесенных в октябре изменений, доходы бюджета Новочеркасска на 2025 год составят 9,5 млрд руб., а расходы — 9,6 млрд руб., дефицит бюджета — 196,9 млн руб., что составляет 2% от общей суммы расходов. На 1 января 2026 года верхний предел муниципального внутреннего долга установлен на уровне 1,2 млрд руб.

Наталья Белоштейн