От спасателей еле спаслись

В Краснодаре начался процесс по делу бывшего заместителя начальника краевого ГУ МЧС Сергея Симоненко и экс-руководителя Северского районного подразделения ведомства Мелько Джемо. По версии следствия, Сергей Симоненко организовал два покушения на убийство, а его подчиненный Мелько Джемо пособничал в этом. В одном случае речь идет о поджоге автомобиля семьи конфликтовавшего с Сергеем Симоненко экс-сотрудника МЧС, в другом — о ранении брата последнего из травматического пистолета.

Бывший заместитель начальника краевого ГУ МЧС Сергей Симоненко

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Бывший заместитель начальника краевого ГУ МЧС Сергей Симоненко

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Предварительное заседание по уголовному делу в отношении Сергея Симоненко и Мелько Джемо в Краснодарском краевом суде прошло в закрытом режиме 30 января. Дата начала слушаний по существу пока не определена, сообщили «Ъ» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Сергей Симоненко до 2024 года занимал должность заместителя начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, Мелько Джемо работал начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС в Северском районе региона (районное подразделение федеральной спасательной службы).

Подсудимые Сергей Симоненко и Мелько Джемо обвиняются в двух эпизодах покушения на убийство. В одном случае речь идет о преступлении, совершенном группой лиц по найму, во втором добавлен квалифицирующий признак «в связи со служебной деятельностью» потерпевшего.

Обвинение считает Сергея Симоненко организатором покушений, Мелько Джемо — пособником в обоих случаях.

Как стало известно «Ъ», один из эпизодов уголовного дела связан с конфликтом, который, по данным следствия, произошел у Сергея Симоненко с его бывшим подчиненным и его семьей. Заместителю начальника краевого главка Сергею Симоненко стало известно, что родственники экс-руководителя одной из районных структур ГУ МЧС оказывают услуги в сфере противопожарной безопасности. По мнению обвинения, такая ситуация не устроила Сергея Симоненко, он потребовал закрыть проект, а затем якобы начал запугивать бывшего подчиненного.

В 2019 году у родственников экс-сотрудника МЧС сгорел сначала один автомобиль, потом другой, причем во втором случае существовала реальная угроза распространения огня на жилой дом. Затем было совершено нападение на брата бывшего сотрудника МЧС, которого ранили из травматического пистолета.

Предполагаемые исполнители преступлений Евгений Кауц, Дмитрий Наджа и Александр Плотников предстали перед судом в 2023 году, им вменяли в вину поджоги и причинение вреда здоровью. Однако дело было возвращено прокурору с формулировкой «обстоятельства свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий подсудимых как более тяжкого преступления», то есть покушения на убийство. Во время дополнительного расследования Евгений Кауц и Дмитрий Наджа заключили контракты с Минобороны и отправились в зону СВО, уголовное преследование Александра Плотникова (по данным следствия, помогал другим фигурантам как водитель) прекращено.

Сергей Симоненко был задержан в июле 2024 года, а затем уволен из органов МЧС в связи с утратой доверия.

В апреле 2025 года Краснодарский краевой суд по иску Генпрокуратуры обратил в пользу РФ имущество стоимостью 360 млн руб., принадлежавшее Сергею Симоненко и его родственникам. Государству отошли 55 объектов недвижимости и 32 дорогостоящих автомобиля общей стоимостью 360 млн руб. Сергей Симоненко отрицал коррупционное происхождение активов, утверждая, что имущество досталось ему по наследству от отца, который долгое время возглавлял сельхозпредприятие «Кубань» в пригороде Краснодара.

Анна Перова, Краснодар